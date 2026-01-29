Ричмонд
НФ запустил опрос о качестве и доступности общего образования

Народный фронт запустил всероссийский опрос для родителей, директоров и педагогов общеобразовательных организаций о качестве и доступности образования.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 янв — РАПСИ. Народный фронт запустил всероссийский опрос для родителей, директоров и педагогов общеобразовательных организаций о качестве и доступности образования.

Пройти опрос можно по ссылке: nk.onf.ru. Участникам образовательного процесса предлагается оценить кадровое обеспечение сферы в регионах России, зарплату и нагрузку педагогов, доступность и актуальность программ по повышению квалификации учителей.

«Опрос охватывает широкий спектр тем: от материально-технического состояния зданий общеобразовательных организаций и качества услуг, предоставляемых школам интернет-провайдерами, до обеспечения обучающихся тетрадями, учебной литературой, горячим питанием», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, можно будет оставить мнение об обеспечении безопасности, мероприятиях профориентационной направленности и поддержке участия в олимпиадах талантливых детей.

«Опрос анонимный, все полученные данные будут использоваться только в обобщённом виде для формирования статистической отчётности», — уточнили в ОНФ.

По результатам опросов НФ направляет информацию президенту РФ Владимиру Путину. В 2025 году по предложениям президентского движения глава государства дал поручения правительству РФ, профильным министерствам и ведомствам по темам поддержки спорта, борьбы с телефонным мошенничеством и многим другим.