Омские следователи просят у омичей помощи в поисках пропавшей девушки

«Следственными органами СК России по Омской области разыскивается 17-летняя Наталья Ударцева, которая 28 января около 16 часов ушла из дома (по ул. 70 лет Октября в г. Омске) гулять с подругами, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», — говорится в сообщении ведомства, сопровождающегося фотографией исчезнувшей школьницы.