В России могут перестать включать выходные в число отпускных дней

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение Думы законопроект, которым предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, документ доступен в думской электронной базе.
Изменение предлагается внести в статью 120 Трудового кодекса РФ. В документе отмечается, что, согласно действующему трудовому законодательству, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. По соглашению сторон отпуск может быть разделен на части, обязательным условием является то, что одна из этих частей должна быть не менее 14 календарных дней, что включает как рабочие, так и выходные дни.
«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска», — сказано в пояснительной записке.
Как ранее отмечал в разговоре с РИА Новости Слуцкий, исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, «мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно».
По его словам, нет ничего удивительного в том, что люди не приходят в восторг от необходимости хотя бы один раз в год уходить в отпуск сразу на 14 дней, ведь «как ни крути, выходные дни войдут в этот период и будут оплачены, как рабочие».
Авторы инициативы подчеркивают, что реализация законопроекта позволит работникам использовать гарантированные 28 дней отпуска, а также дополнительные отпускные оплачиваемые дни более рационально и с большей пользой для себя, что в полной мере соответствует целям трудового законодательства и принципам социального государства.