«Им всё равно, что думают люди»: Орбан ополчился против Евросоюза из-за Украины

Орбан: Брюссель игнорирует несогласие европейцев на вступление Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза игнорирует мнение граждан, выступающих против быстрого вступления Украины в ЕС. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Брюссель продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что. Им все равно, что думают люди, пока лишь немногие европейские правительства обладают достаточной силой, чтобы противостоять воле Брюсселя», — написал политик.

Орбан прокомментировал данные исследования центра Szazadveg. Согласно этому опросу, 75% жителей ЕС отвергают ускоренное принятие Украины в союз.

Исследование показывает, что лишь 18% взрослого населения поддержали бы немедленное вступление. Большинство европейцев предпочитают действовать по стандартной процедуре или вообще против членства Украины.

43% опрошенных считают, что нужно использовать обычную процедуру приёма на основе заслуг. Ещё 32% респондентов полностью отвергают вступление страны в Евросоюз.

Виктор Орбан подчеркнул, что 95% венгров также отвергли ускоренное членство. Он объяснил это стремлением защитить фермеров, безопасность семей и мир в стране. Премьер-министр заверил, что его патриотическое правительство выполняет волю народа. Венгрия не сдвинется с этой позиции, несмотря на внешнее давление.

