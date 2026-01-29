«Им всё равно, что думают люди»: Орбан ополчился против Евросоюза из-за Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза игнорирует мнение граждан, выступающих против быстрого вступления Украины в ЕС. Своим мнением он поделился в соцсети X.
«Брюссель продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что. Им все равно, что думают люди, пока лишь немногие европейские правительства обладают достаточной силой, чтобы противостоять воле Брюсселя», — написал политик.
Орбан прокомментировал данные исследования центра Szazadveg. Согласно этому опросу, 75% жителей ЕС отвергают ускоренное принятие Украины в союз.
Исследование показывает, что лишь 18% взрослого населения поддержали бы немедленное вступление. Большинство европейцев предпочитают действовать по стандартной процедуре или вообще против членства Украины.
43% опрошенных считают, что нужно использовать обычную процедуру приёма на основе заслуг. Ещё 32% респондентов полностью отвергают вступление страны в Евросоюз.
Виктор Орбан подчеркнул, что 95% венгров также отвергли ускоренное членство. Он объяснил это стремлением защитить фермеров, безопасность семей и мир в стране. Премьер-министр заверил, что его патриотическое правительство выполняет волю народа. Венгрия не сдвинется с этой позиции, несмотря на внешнее давление.