«Им всё равно, что думают люди»: Орбан ополчился против Евросоюза из-за Украины

Виктор Орбан подчеркнул, что 95% венгров также отвергли ускоренное членство. Он объяснил это стремлением защитить фермеров, безопасность семей и мир в стране. Премьер-министр заверил, что его патриотическое правительство выполняет волю народа. Венгрия не сдвинется с этой позиции, несмотря на внешнее давление.