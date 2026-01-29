Жители Подмосковья по часу стоят в очередях на маршрутки на фоне снегопада

Напомним, снегопад в Москве и области побил многолетний рекорд по осадкам. За ночь выпало 11 мм осадков в водном эквиваленте, что превысило предыдущий максимальный показатель для этой даты, установленный в 1995 году. Высота снежного покрова в столице за сутки достигоа 41 см, а в Новой Москве — 50 см. На фоне непогоды некоторые туристы никак не могут покинуть столицу. Life.ru показывал, как непогода отразилась на жизни столицы.