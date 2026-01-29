Ричмонд
Жители Подмосковья по часу стоят в очередях на маршрутки на фоне снегопада

Продолжающийся снегопад внёс коррективы в планы жителей Подмосковья приехать на работу вовремя: некоторые почти по часу стоят в очередях на маршрутку, а на дорогах образуются километровые пробки.

Источник: Life.ru

Последствия снегопада на дорогах Московской области. Видео © SHOT.

По данным SHOT, серьёзные пробки наблюдается на Варшавском и Симферопольском шоссе, где машины стоят в трёх-четырёх километровых очередях. Затор образовался и на трассе М-4 возле Видного, где дорогу перекрыла фура, развернувшаяся из-за снега на трассе.

Что касается общественного транспорта, то жители ЖК «Новые Островцы» сообразили сразу две очереди — для стоячих и сидячих пассажиров.

Напомним, снегопад в Москве и области побил многолетний рекорд по осадкам. За ночь выпало 11 мм осадков в водном эквиваленте, что превысило предыдущий максимальный показатель для этой даты, установленный в 1995 году. Высота снежного покрова в столице за сутки достигоа 41 см, а в Новой Москве — 50 см. На фоне непогоды некоторые туристы никак не могут покинуть столицу. Life.ru показывал, как непогода отразилась на жизни столицы.

