Фадеев объяснил причину введения оценки по поведению в школах

Такая оценка вводится не для наказание школьников, а для защиты учителя, отметил глава СПЧ.

Источник: Freepik

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Оценка по поведению в школах вводится не с целью наказания школьников, а для защиты учителей от недопустимого поведения в классе — нападений и оскорблений со стороны учеников. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Министерство просвещения сейчас проводит эксперимент по введению оценки поведения в школе. Дело не в том, чтобы стремиться наказать школьника, подростка. Надо во что бы то не стало защитить учителя. Нападение на учителя, оскорбление учителя — это недопустимо, подрывает цивилизационные основы жизни общества», — сказал он на круглом столе «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений.

Президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего в декабре 2024 года заседания СПЧ поручил организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами целесообразности введения в школе оценки за поведение. Апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года.