Фадеев объяснил причину введения оценки по поведению в школах

«Министерство просвещения сейчас проводит эксперимент по введению оценки поведения в школе. Дело не в том, чтобы стремиться наказать школьника, подростка. Надо во что бы то не стало защитить учителя. Нападение на учителя, оскорбление учителя — это недопустимо, подрывает цивилизационные основы жизни общества», — сказал он на круглом столе «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений.