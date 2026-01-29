«Под угрозой»: в США сделали заявление о помощи Украине

Вашингтон может перестать помогать Киеву, сделав выбор в пользу операции против Ирана. Такое заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Начало новой войны на Ближнем Востоке может усилить вовлечение США так, что они уже не вернутся. И помощь Киеву находится под угрозой, ведь нам важнее разобраться с Ираном», — заявил подполковник армии США.
Дэвис обратил внимание, что президент США Дональд Трамп уже направил военные корабли к берегам Ирана. По его словам, это может говорить о подготовке к десантной операции.
«Нападение может произойти буквально в течение 24 часов, возможно, даже сегодня вечером по нашему времени», — считает он.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассматривает возможность военной операции против Ирана, называя ее превентивной. По его словам, Соединенные Штаты намерены наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке якобы для защиты от иранской угрозы.
Тем временем министр иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что конфликт Тегерана с США и Израилем вступает в третью фазу. Он отметил, что его страна не желает войны, но привержена укреплению обороны и готова «постоять за себя».