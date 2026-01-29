Собянин: в Москве начнется создание зон отдыха у воды нового формата

В Москве в текущем году начнут создавать возле водных объектов зоны отдыха нового формата, сообщил в мессенджерах глава российской столицы Сергей Собянин.
«В 15 рекреационных зонах в семи округах города появятся настилы из террасной доски на сваях с шезлонгами и лежаками. У самой воды будут сделаны полосы из белого песка, установлены зонты и навесы для защиты от солнца», — пояснил чиновник.
В целом в этом году планируется реабилитировать 13 водных объектов, среди которых Большой Молжаниновский, Егерский, Мичуринский и Тереховский пруды, добавил мэр.
Собянин отметил, что за 14 лет в Москве привели в порядок 179 водоемов, 19 из которых — в прошлом году, в том числе пруд в парке 50-летия Октября, Большой и Малый Воронинские пруды, Верхний и Нижний Кузьминские пруды.
«Выбор объектов основывается на анализе их состояния и темпов развития комфортной городской среды. Также учитываются пожелания горожан. Работы проходят в несколько этапов. Сначала специалисты очищают пруды от донных отложений и мусора, проводят формирование дна и полный или частичный ремонт береговых полос. В финале создаются зоны биоплато — в них в теплый сезон высаживаются различные водные растения», — рассказал градоначальник.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что в городе создают благоустроенные территории, в частности, в рамках адресной инвестиционной программы.