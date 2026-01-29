Собянин: в Москве начнется создание зон отдыха у воды нового формата

«Выбор объектов основывается на анализе их состояния и темпов развития комфортной городской среды. Также учитываются пожелания горожан. Работы проходят в несколько этапов. Сначала специалисты очищают пруды от донных отложений и мусора, проводят формирование дна и полный или частичный ремонт береговых полос. В финале создаются зоны биоплато — в них в теплый сезон высаживаются различные водные растения», — рассказал градоначальник.