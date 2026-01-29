Мошенники начали обманывать россиян под предлогом блокировки пенсий

Мошенники начала рассылать россиянам письма о блокировки пенсий от лица Социального или Пенсионного фонда, заставляя их в панике перейти на фишинговый сайт и ввести свои данные. Об этом рассказал эксперт «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.
Задача злоумышленников — спровоцировать у человека панику и вынудить его перейти по ссылке на фишинговый ресурс, визуально полностью имитирующий портал «Госуслуги». Там жертву заставляют самостоятельно ввести паспортные данные, СНИЛС, ИНН и СМС-коды подтверждения.
Получив контроль над личным кабинетом, преступники способны оформить кредиты на имя пострадавшего либо запустить следующий этап мошеннической атаки, отметил Кучава.
На второй стадии схемы аферисты повторно выходят на связь, выдавая себя за представителей Банка России, Росфинмониторинга, ФСБ или других государственных ведомств. Они заявляют о якобы произошедшем взломе аккаунта или незаконно оформленном кредите и убеждают жертву срочно снять деньги для перевода на «безопасный» счет, который фактически находится под их управлением.
— В изощренных вариантах жертву убеждают обналичить сбережения для «помощи следствию» под видом силовиков, — уточнил эксперт в беседе с РИА Новости.
Ранее мошенники начали похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», выдавая себя за представителей властей. Злоумышленники используют тему изменений в Жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании взаимодействовать с жителями через цифровые сервисы.