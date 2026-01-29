Мошенники начали обманывать россиян под предлогом блокировки пенсий

На второй стадии схемы аферисты повторно выходят на связь, выдавая себя за представителей Банка России, Росфинмониторинга, ФСБ или других государственных ведомств. Они заявляют о якобы произошедшем взломе аккаунта или незаконно оформленном кредите и убеждают жертву срочно снять деньги для перевода на «безопасный» счет, который фактически находится под их управлением.