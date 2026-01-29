В Дагестане предотвращены теракты на железной дороге: ФСБ рассказала, кем оказались исполнители

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты в Дагестане. Преступление готовили сторонники запрещенной в РФ международной террористической организации. При задержании двое подозреваемых были ликвидированы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В ведомстве отметили, что преступники планировали диверсионно-террористический акт в отношении объекта религиозного культа и на участке железнодорожного перегона Махачкала — Дербент.
При задержании двое подозреваемых оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. Среди правоохранителей и гражданских лиц пострадавших нет.
26 января в Калужской области был задержан мужчина, который оставлял в интернете противоправные комментарии и оправдывал действия запрещенного в РФ украинского националистического формирования, призывая к экстремистским действиям.
Кроме того, троим жителям Свердловской области грозит пожизненный срок в колонии за поджоги на железной дороге и госизмену. Примечательно, что заводилой оказалась женщина, которая втянула в преступление своих братьев.