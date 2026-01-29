Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане предотвращены теракты на железной дороге: ФСБ рассказала, кем оказались исполнители

ФСБ предотвратила теракты в Дагестане, двое подозреваемые ликвидированы.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты в Дагестане. Преступление готовили сторонники запрещенной в РФ международной террористической организации. При задержании двое подозреваемых были ликвидированы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве отметили, что преступники планировали диверсионно-террористический акт в отношении объекта религиозного культа и на участке железнодорожного перегона Махачкала — Дербент.

При задержании двое подозреваемых оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. Среди правоохранителей и гражданских лиц пострадавших нет.

26 января в Калужской области был задержан мужчина, который оставлял в интернете противоправные комментарии и оправдывал действия запрещенного в РФ украинского националистического формирования, призывая к экстремистским действиям.

Кроме того, троим жителям Свердловской области грозит пожизненный срок в колонии за поджоги на железной дороге и госизмену. Примечательно, что заводилой оказалась женщина, которая втянула в преступление своих братьев.