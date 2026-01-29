Более 60 тысяч человек посетили парки Новосибирска за новогодние праздники

Зимний период не снижает популярности парков Новосибирска, привлекая такое же количество посетителей, как и в другие сезоны. Только за время новогодних каникул общественные пространства посетило более 60 тысяч человек. Городские пространства стараются поддерживать высокий уровень комфорта для посетителей вне зависимости от погодных условий, включая снегопады и гололедицу. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
— Общественные пространства убирают по особому регламенту — ежедневно. В Дирекции городских парков работают девять единиц техники, зимой в помощь привлекают дополнительных подрядчиков. Договоры на уборку территорий заключены в Заельцовском парке, Арене, Михайловской набережной и новом Бугаков-парке, — уточнили в пресс-службе.
Зимние развлечения доступны круглый год, даже в холодную погоду. Среди вариантов — катание на коньках, лыжах, спуск с горок и скандинавская ходьба. В периоды сильных морозов парки предоставляли дополнительные удобства: визит-центры, теплые раздевалки и автоматы для обогрева рук.
В парках не забывают и про тех, кто остается зимовать. Специалисты оборудуют территории кормушками для птиц, к чему также активно присоединяются жители Новосибирска. В «Березовой роще» и Заельцовском парке посетители могут приобрести кедровые орехи и фундук в специальных автоматах, чтобы порадовать местных белок.