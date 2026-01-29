Более 60 тысяч человек посетили парки Новосибирска за новогодние праздники

Зимний период не снижает популярности парков Новосибирска, привлекая такое же количество посетителей, как и в другие сезоны. Только за время новогодних каникул общественные пространства посетило более 60 тысяч человек. Городские пространства стараются поддерживать высокий уровень комфорта для посетителей вне зависимости от погодных условий, включая снегопады и гололедицу. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.