Коррупционный скандал в сфере ЖКХ в Башкирии: перед судом предстанет инженер «Уфаводоканала»

В Уфе завершилось расследование уголовного дела против ведущего инженера отдела по техническому развитию систем водоснабжения и водоотведения предприятия «Уфаводоканал». Как сообщают прокуратура и Следственный комитет Башкирии, он вступил в преступный сговор со своим начальником.
В период с августа по сентябрь 2024 года обвиняемые требовали взятки от застройщиков за содействие в беспрепятственном согласовании документации для подключения многоквартирных домов к центральным сетям водоснабжения. По одному из эпизодов через посредника была передана часть взятки в размере 630 тысяч рублей из требовавшихся 730 тысяч.
Кроме того, инженер самостоятельно получал денежные вознаграждения от представителей строительных компаний за ускоренное согласование документов и подписание актов освидетельствования работ без фактической проверки. Суммы таких выплат колебались от 15 до 100 тысяч рублей. Всего фигуранты получили более 770 тысяч рублей.
Подозреваемый признал вину. На его имущество наложен арест на сумму свыше семи миллионов рублей.
— Материалы в отношении второго соучастника выделены в отдельное производство. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, — заявили в прокуратуре.
