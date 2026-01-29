Коррупционный скандал в сфере ЖКХ в Башкирии: перед судом предстанет инженер «Уфаводоканала»

В период с августа по сентябрь 2024 года обвиняемые требовали взятки от застройщиков за содействие в беспрепятственном согласовании документации для подключения многоквартирных домов к центральным сетям водоснабжения. По одному из эпизодов через посредника была передана часть взятки в размере 630 тысяч рублей из требовавшихся 730 тысяч.