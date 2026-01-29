Актриса фильма «Восток-Запад» Тамара Плашенко умерла после борьбы с онкологией

По словам сына, диагноз был поставлен в конце апреля 2025 года, когда актриса обратилась к врачам из‑за ухудшения зрения в левом глазу. В ходе обследования медики выявили опухоль в головном мозге. Тамара Плашенко прошла курс лучевой и химиотерапии, консультировалась с ведущими нейрохирургами, однако болезнь оказалась сильнее.