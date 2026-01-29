Актриса фильма «Восток-Запад» Тамара Плашенко умерла после борьбы с онкологией

На 71‑м году жизни скончалась известная актриса театра и кино Тамара Плашенко. Смерть артистки подтверди ее сын Владимир Крыжановский в социальных сетях.
Свою болезнь она переносила мужественно и продолжала бороться с онкологическим заболеванием, сообщили ее родственники.
По словам сына, диагноз был поставлен в конце апреля 2025 года, когда актриса обратилась к врачам из‑за ухудшения зрения в левом глазу. В ходе обследования медики выявили опухоль в головном мозге. Тамара Плашенко прошла курс лучевой и химиотерапии, консультировалась с ведущими нейрохирургами, однако болезнь оказалась сильнее.
Тамара Плашенко родилась 29 декабря 1955 года во Львове и окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко‑Карого. Она сыграла в 32 фильмах и сериалах, среди которых особое место занимает драма «Восток‑Запад», где актриса снималась вместе с Сергеем Бодровым, Сандрин Боннэр, Олегом Меньшиковым, Катрин Денев и Татьяной Догилевой.