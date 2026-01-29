Группа «Смиком» хочет прибрать «Востокцемент» к рукам

«Востокцемент» был создан в Приморье в конце 1990‑х годов. В холдинг входят три цементных завода полного цикла и четыре предприятия по выпуску щебня. Совокупная мощность оценивается примерно в 3,5 млн тонн цемента и 3,7 млн тонн щебня в год. Все площадки находятся в регионах Дальнего Востока. Ранее холдинг контролировала семья бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, осуждённого по коррупционным статьям. В 2025 году Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры передал активы групп «Востокцемент» и «Ренессанс» государству. Их стоимость оценили более чем в 79 млрд рублей, при ежегодной выручке свыше 51 млрд и чистой прибыли около 5,4 млрд рублей.