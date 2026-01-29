Группа «Смиком» хочет прибрать «Востокцемент» к рукам

Группа «Смиком», владеющая крупнейшим производителем цемента в России «Цемросом», попросила полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева допустить её к приватизации холдинга «Востокцемент». Активы компании по иску Генпрокуратуры в 2025 году обратили в доход государства почти на 79 млрд рублей.
«Смиком» также хочет стать управляющей этим активом, на долю которого приходится 5,7% российского рынка цемента и который остаётся единственным крупным производителем цемента на Дальнем Востоке. Об этом говорится в письме гендиректора группы Вячеслава Шматова, с содержанием которого ознакомилось издание «Коммерсантъ».
«Востокцемент» был создан в Приморье в конце 1990‑х годов. В холдинг входят три цементных завода полного цикла и четыре предприятия по выпуску щебня. Совокупная мощность оценивается примерно в 3,5 млн тонн цемента и 3,7 млн тонн щебня в год. Все площадки находятся в регионах Дальнего Востока. Ранее холдинг контролировала семья бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, осуждённого по коррупционным статьям. В 2025 году Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры передал активы групп «Востокцемент» и «Ренессанс» государству. Их стоимость оценили более чем в 79 млрд рублей, при ежегодной выручке свыше 51 млрд и чистой прибыли около 5,4 млрд рублей.
До 2019 года «Смиком» работал под названием «Базэлцемент» и входил в холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Затем структура перешла к новым бенефициарам, которые сейчас формально не раскрываются. Ключевой актив группы — «Цемрос», оценивающий свою долю на российском рынке цемента примерно в треть. В периметр компании входят около 18 заводов и 30 карьеров в 13 регионах страны. При этом у «Цемроса» нет собственных производственных мощностей на Дальнем Востоке, ближайшие предприятия расположены в Сибири и на Урале.