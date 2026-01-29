Мужчину в Новосибирской области судят за незаконную вырубку леса

В Новосибирской области перед судом предстанет мужчина за незаконную вырубку леса, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Заместитель Татарского межрайонного прокурора Данил Сапочев утвердил обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя региона. Он обвиняется по статье 260 УК РФ ч. 2 п. «г» за незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере.
По данным следствия, в начале октября 2025 года мужчина срубил деревья на территории Татарского лесничества в неразрешённой зоне заготовки древесины. Общая стоимость незаконно срубленной древесины превысила 84 тысячи рублей.
Обвиняемый полностью признал вину и частично возместил ущерб. Дело направлено в Татарский районный суд для дальнейшего рассмотрения.