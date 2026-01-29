В Иркутской области владельцев птиц предупредили о риске заноса птичьего гриппа

— Чтобы уберечь домашнюю птицу, владельцам необходимо строго соблюдать меры профилактики. В первую очередь, важно полностью исключить любой контакт домашних птиц с дикими сородичами. Для этого нужно содержать их в закрытых помещениях или вольерах с навесами, не допускать к открытым водоемам и кормить только внутри птичников, чтобы не привлекать диких птиц рассыпанным кормом, — напомнили в городской администрации.