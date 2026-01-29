В Иркутской области владельцев птиц предупредили о риске заноса птичьего гриппа

Ветеринарное управление по Иркутской области и Бурятии предупреждает о том, что весной повышается риск заноса на территорию России опасного вируса гриппа птиц. Эпидемические очаги этой болезни уже сформировались в Европе и Азии.
— Чтобы уберечь домашнюю птицу, владельцам необходимо строго соблюдать меры профилактики. В первую очередь, важно полностью исключить любой контакт домашних птиц с дикими сородичами. Для этого нужно содержать их в закрытых помещениях или вольерах с навесами, не допускать к открытым водоемам и кормить только внутри птичников, чтобы не привлекать диких птиц рассыпанным кормом, — напомнили в городской администрации.
Корма и инвентарь нужно хранить изолированно, а помещения и выгулы регулярно чистить и дезинфицировать. Нельзя покупать молодняк на стихийных рынках, а пух и перо в быту можно использовать только после ошпаривания. Ежедневный осмотр поголовья поможет вовремя заметить тревожные симптомы: отказ от еды, взъерошенность, опухание головы, изменение цвета гребешка или нарушение координации.
При первых признаках болезни или массовом падеже нужно немедленно сообщить в местную ветеринарную службу для предотвращения эпидемии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что общинам коренных народов Иркутской области выделят 1,5 млн рублей в 2026 году.