Обвинённый в развращении детей архангельский депутат задолжал более 22,5 млн руб

Также известно, что мужчина владеет долей в ООО «Мистраль», которая имеет долги на 210 тысяч рублей. Счета компании уже заблокированы. Другая организация депутата — «Каптура» — арендует участок у спортивного комплекса «Динамо», где возвела манежи для детских секций по теннису, футболу и баскетболу.
Бывшие сотрудники Грачёва рассказали, что в компании работало около 25 человек, но лишь трое были трудоустроены официально. Остальные получали зарплату как «возврат долга» с личного счёта его помощника Александра Баранова, также уличённого в связях с несовершеннолетними. Однако во второй половине прошлого года выплаты урезали и стали перечислять с перебоями, из-за чего некоторые уволились и обратились в полицию.
К слову, Грачёв брал на работу и несовершеннолетних, и именно две такие экс-подчинённые обвинили его в развращении. По данным телеграм-канала, на момент отправки нашумевших сообщений им было 14 и 15 лет. Сейчас с депутатом работают следователи.
Напомним, Владислава Грачёва и Александра Баранова обвинили в педофилии: в Сети всплыли переписки депутата и его помощника с несовершеннолетними. В сообщениях народный избранник предлагал девочке «погрузиться в приключения», а его коллега, как утверждается, рассылал обнажённые фото.
Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.