Обвинённый в развращении детей архангельский депутат задолжал более 22,5 млн руб

Бывшие сотрудники Грачёва рассказали, что в компании работало около 25 человек, но лишь трое были трудоустроены официально. Остальные получали зарплату как «возврат долга» с личного счёта его помощника Александра Баранова, также уличённого в связях с несовершеннолетними. Однако во второй половине прошлого года выплаты урезали и стали перечислять с перебоями, из-за чего некоторые уволились и обратились в полицию.