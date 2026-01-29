С карты Новосибирской области может пропасть деревня Новоселье Ояшинского сельсовета в Болотнинском районе. Вопрос о ее упразднении рассматривается депутатами Заксобрания Новосибирской области.
Кроме того, парламентарии рассматривают вопрос об упразднении двух объектов в Сузунском районе — железнодорожного разъезда Новоосиновский и железнодорожной станции Тараданово.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в 2025 году с карты региона пропали восемь деревень и поселков, расположенные в Коченевском, Болотнинском, Чулымском и Каргатском районах.