Сцены с Сидни Суини в «Горничной» вырезали в кинотеатрах Кавказа

Как сообщается, сцену с откровенными объятиями и поцелуями героини заменили чёрным экраном, оставив лишь звуковую дорожку. Руководство киносетей объясняет такие меры религиозными и культурными нормами, отмечая, что подобные сцены могут смущать семьи, пришедшие на сеанс. Однако разгневанная часть зрителей считает, что платит за полную версию фильма, поэтому должна увидеть всё от начала до конца.