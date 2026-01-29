Сцены с Сидни Суини в «Горничной» вырезали в кинотеатрах Кавказа

Как сообщается, сцену с откровенными объятиями и поцелуями героини заменили чёрным экраном, оставив лишь звуковую дорожку. Руководство киносетей объясняет такие меры религиозными и культурными нормами, отмечая, что подобные сцены могут смущать семьи, пришедшие на сеанс. Однако разгневанная часть зрителей считает, что платит за полную версию фильма, поэтому должна увидеть всё от начала до конца.
Сцены 18+ начали вырезать из фильмов. Видео © Telegram / Mash.
Несмотря на локальные споры, фильм «Горничная» добился большого кассового успеха. Его мировые сборы превысили 300 миллионов долларов, а в России картина заработала более 600 миллионов рублей, став самым кассовым проектом в карьере Сидни Суини.
Вскоре и сама Сидни Суини может столкнуться с уголовным преследованием после своей рекламной акции на знаменитом знаке Hollywood в Лос-Анджелесе. Её действия могут быть квалифицированы как незаконное проникновение или вандализм.
