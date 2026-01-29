В Буэнос-Айресе прогремел мощный взрыв на складе, начался пожар

Недавно в Ставропольском крае произошел другой несчастный случай со взрывом. Ребенок нашел на улице предмет, похожий на игрушечную гранату, и принес его домой, где устройство сработало. Пострадавшего с травмами доставили в детскую краевую больницу. Медики оценили состояние ребенка как стабильное, серьезной угрозы для его жизни не было.