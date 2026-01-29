Ричмонд
В Буэнос-Айресе прогремел мощный взрыв на складе, начался пожар

Причина взрыва в столице Аргентины неизвестна.

Источник: Комсомольская правда

В аргентинской столице Буэнос-Айресе ночью произошел сильный взрыв на промышленном складе, который привел к масштабному пожару. Информацию об инциденте подтвердило издание Nacion со ссылкой на свидетельства местных жителей.

Чрезвычайное происшествие случилось 29 января около половины второго ночи в районе Сан-Фернандо. На место сразу прибыли экстренные службы и полиция для ликвидации возгорания и выяснения обстоятельств.

Причины взрыва пока официально не установлены, ведутся расследование и оценка ущерба. Полиция оцепила район происшествия, чтобы обеспечить безопасность и беспрепятственную работу спасателей.

Недавно в Ставропольском крае произошел другой несчастный случай со взрывом. Ребенок нашел на улице предмет, похожий на игрушечную гранату, и принес его домой, где устройство сработало. Пострадавшего с травмами доставили в детскую краевую больницу. Медики оценили состояние ребенка как стабильное, серьезной угрозы для его жизни не было.