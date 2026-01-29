В Буэнос-Айресе прогремел мощный взрыв на складе, начался пожар

В аргентинской столице Буэнос-Айресе ночью произошел сильный взрыв на промышленном складе, который привел к масштабному пожару. Информацию об инциденте подтвердило издание Nacion со ссылкой на свидетельства местных жителей.
Чрезвычайное происшествие случилось 29 января около половины второго ночи в районе Сан-Фернандо. На место сразу прибыли экстренные службы и полиция для ликвидации возгорания и выяснения обстоятельств.
Причины взрыва пока официально не установлены, ведутся расследование и оценка ущерба. Полиция оцепила район происшествия, чтобы обеспечить безопасность и беспрепятственную работу спасателей.
