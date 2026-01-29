Ричмонд
Предсказание Жириновского о конце СВО привлекло внимание в Сети

В Сети всплыло очередное пророчество основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. В нем он заявляет об окончании специальной военной операции в 2026 году.

Политик утверждал, что украинский конфликт должен пройти через несколько острых фаз и завершиться в 2026 году. Он подчеркивал, что происходящее на Украине — это не просто локальное столкновение, а часть более масштабного геополитического противостояния, затрагивающего интересы России, Европы и Соединенных Штатов Америки.

По его словам, конфликт станет испытанием для Запада и приведёт к серьезным изменениям в мировой системе. В своих прогнозах Жириновский отмечал ослабление прежних политических и экономических структур и формирование новой конфигурации международных отношений, передает Mk.ru.

Более того, Жириновский в 2020 году предсказывал противостояние Соединенных Штатов Америки с Венесуэлой. Об этом он говорил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» сразу после президентских выборов в США.

Эксперт крупного российского аналитического агентства, политолог, историк спецслужб Нурлан Абдрашитов рассказал «Вечерней Москве», каким образом Жириновский мог предугадать ход мировых событий.

