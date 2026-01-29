Предсказание Жириновского о конце СВО привлекло внимание в Сети

Политик утверждал, что украинский конфликт должен пройти через несколько острых фаз и завершиться в 2026 году. Он подчеркивал, что происходящее на Украине — это не просто локальное столкновение, а часть более масштабного геополитического противостояния, затрагивающего интересы России, Европы и Соединенных Штатов Америки.