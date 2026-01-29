В Дагестане ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты на ж/д станции

Федеральная служба безопасности России сообщила о пресечении попытки совершения террористических актов в Дагестане. По данным ЦОС ФСБ, двое местных жителей планировали атаки на объект религиозного культа и на участке железнодорожного перегона «Махачкала — Дербент».
Как установлено следствием, злоумышленники через мессенджер Telegram вышли на связь с вербовщиком международной террористической организации, запрещённой в РФ, дали присягу и заявили о готовности провести теракт. Под руководством куратора они выбрали цели, провели разведку и изготовили самодельное взрывное устройство.
Попытка реализовать план произошла вблизи железнодорожной станции «Уллубиево» в Карабудахкентском районе. При задержании боевики оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы. Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет.
На месте происшествия обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы и СВУ, которое было успешно обезврежено специалистами-взрывотехниками. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяты экстремистская литература и символика террористической организации.
В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Ранее стало известно, что подросток, собиравшийся устроить поджог административного здания Минобороны РФ по заданию Киева, был приговорен к 7 годам лишения свободы.