В Дагестане ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты на ж/д станции

Как установлено следствием, злоумышленники через мессенджер Telegram вышли на связь с вербовщиком международной террористической организации, запрещённой в РФ, дали присягу и заявили о готовности провести теракт. Под руководством куратора они выбрали цели, провели разведку и изготовили самодельное взрывное устройство.