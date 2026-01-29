Представитель ВОЗ Жазаревич оценил летальность вируса Нипах в 40−75%

Летальность вируса Нипах, вспышка которого произошла в Индии, составляет от 40 до 75%, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Для защиты от заражения рекомендуется тщательно мыть фрукты и не контактировать с животными без масок и перчаток. Эксперты полагают, что в России подхватить этот вирус невозможно.
Шансы умереть при заражении вирусом Нипах доходят до 75% в зависимости от штамма. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич.
«Общая глобальная летальность оценивается в диапазоне от 40 до 75%, в зависимости от штамма вируса, а также качества и возможностей местного эпидемиологического надзора и клинического лечения»,
В организации указали на необходимость снизить в Индии, где произошла вспышка заболевания, риск передачи вируса от летучих мышей к человеку. Для это местным жителям требуется выбрасывать надкусанные рукокрылыми финики, а целые плоды тщательно мыть и снимать с них кожуру. Также людям посоветовали кипятить сок финиковых пальм перед его употреблением.
Кроме того, случаи заражения Нипахом фиксировались у свиней, лошадей и кошей. Из-за этого в ВОЗ призвали контактировать с животными только в перчатках и масках.
Что известно о Нипахе.
Нипах — вирус, вызывающий тяжелую болезнь, которая может проявиться в острых проблемах с дыхательными путями, а также в воспалении мозга. Основными носителями в природе являются летучие лисицы и мыши. Этот вирус передается от животных к человеку, но также может распространяться через прямые контакты между людьми и через зараженные продукты. Впервые он был зарегистрирован в 1999 году, когда им заболели фермеры-свиноводы в окрестностях давшей ему название реки Нипах в Малайзии. С тех пор случаи заражения вирусом периодически фиксируются в странах Южной Азии. ~Вакцины или лекарства от Нипаха не существует~.
В середине января агентство Press Trust of India сообщило о выявлении новой вспышки в индийском штате Западная Бенгалия. Нипахом заразились пять человек, включая троих медиков, работающих в больнице Барасата. При этом, по официальным данным, заболевших всего двое. Для того чтобы сдержать распространение вируса, власти проверили 180 человек, контактировавших с больными, после чего 20 из них отправили на карантин. По информации телеканала Al Jazeera, в аэропортах азиатских стран ввели проверки прилетающих пассажиров.
Опасен ли Нипах для россиян.
В Роспотребнадзоре заверили, что в России не выявлен ни один случай завоза Нипаха. Кроме того, специалисты ведомства разработали тест-систему, которая позволит выявить заболевших еще на пунктах пропуска через границу.
Доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Галина Компанец заявила РИА Новости, что этот вирус не способен вызвать новую пандемию, поскольку распространяется менее активно, чем коронавирус.
«В сравнении с ковидом этот вирус не является высококонтагиозным. То есть он передается между людьми не так быстро, не так эффективно, как коронавирус. В Индии очень высокая плотность населения, и тем не менее каждый год регистрируется пять, ну 10 случаев. Если бы он обладал потенциалом вызывать пандемию, то вспышки были бы намного больше»,
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также выразил уверенность в том, что Нипах не способен вызвать новую пандемию, передает ТАСС. Он объяснил, что за все 26 лет наблюдений этот вирус ни разу не вышел из своей естественной среды.
В комментарии РИА Новости академик РАН Петр Чумаков указал, что вакцины от Нипаха до сих пор нет исключительно по экономическим причинам — им заражаются слишком мало людей.
Однако в случае, если угроза станет массовой, ~разработать прививку от этого вируса можно будет быстро~, добавил он.