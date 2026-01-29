Представитель ВОЗ Жазаревич оценил летальность вируса Нипах в 40−75%

Нипах — вирус, вызывающий тяжелую болезнь, которая может проявиться в острых проблемах с дыхательными путями, а также в воспалении мозга. Основными носителями в природе являются летучие лисицы и мыши. Этот вирус передается от животных к человеку, но также может распространяться через прямые контакты между людьми и через зараженные продукты. Впервые он был зарегистрирован в 1999 году, когда им заболели фермеры-свиноводы в окрестностях давшей ему название реки Нипах в Малайзии. С тех пор случаи заражения вирусом периодически фиксируются в странах Южной Азии. ~Вакцины или лекарства от Нипаха не существует~.