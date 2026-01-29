Сезон охоты на зайца-русака в Ростовской области закроют с 31 января

С 31 января 2026 года в Ростовской области завершится сезон охоты на зайца-русака. На этот вид дичи также можно было выходить с борзыми собаками в период с октября и примерно до середины января, говорится в документе на сайте минприроды региона.
Сейчас на Дону продолжается добыча других животных.
В частности, до 28 февраля можно охотиться на лисицу, корсака, енотовидную собаку, ондатру, норку, белку, куницу, бобра и выдру, а до конца марта — на волка и шакала. Напомним, разрешения на охоту выдают для регулирования численности диких животных.
