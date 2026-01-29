С 1 февраля беременные жены срочников получат по 45 тысяч рублей

Деньги выплачиваются женщинам на сроке беременности более 180 дней, чьи мужья служат по призыву или являются курсантами первого курса военного училища либо военной кафедры. Соответствующие заявления местные жительницы можно подать дистанционно на сайте «Госуслуги», очно в клиентской службе СФР или МФЦ не позднее, чем через полгода после окончания службы супруга.