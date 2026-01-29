В Омске главы округов взяли на контроль работу теплосетей

В Омске продолжается контроль за качеством теплоснабжения в условиях зимних морозов. Главы округов города взяли на личный контроль работу энергетиков и управляющих компаний, чтобы обеспечить бесперебойное отопление для жителей. Это поручение было дано губернатором региона Виталием Хоценко и активно поддержано мэром города Сергеем Шелестом, который лично показал пример.
Алексей Наседкин, глава администрации Кировского округа, отметил, что вопросы теплоснабжения остаются на особом контроле. Каждый день совместно с управляющими компаниями проводится мониторинг ситуации с температурой в жилых помещениях. При жалобах от жителей на холодные батареи специалисты оперативно проводят обследования и замеры. В минувшую неделю крупные отключения произошли на улицах Взлётной и Рокоссовского, а сегодня работы ведутся на участках по улицам Лукашевича и Володарского.
Дмитрий Котов, глава администрации Октябрьского округа, также подчеркнул, что зимой не обходится без аварий на тепловых сетях. Причиной порывов, по его словам, является износ трубопроводов, многие из которых служат уже более 50 лет. В случае обнаружения дефектов работы на трубах, ремонтные бригады устраняют их максимально быстро, при необходимости временно отключая подачу тепла. В текущий момент работы ведутся по улице 5-я Кордная.
Сергей Финашин, глава администрации Советского округа, сообщил, что в его округе ежедневно ведётся контроль за выполнением ремонтных работ на теплосетях. Например, сегодня утром были завершены работы по ликвидации повреждения по адресу проспект Мира, 98А, и подключение к теплу было восстановлено в кратчайшие сроки. Также работы продолжаются по другим адресам, где были выявлены проблемы.
Власти Омска заверяют, что все аварийные ситуации будут оперативно устранены, а коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать неудобства для горожан.