В Омске главы округов взяли на контроль работу теплосетей

Алексей Наседкин, глава администрации Кировского округа, отметил, что вопросы теплоснабжения остаются на особом контроле. Каждый день совместно с управляющими компаниями проводится мониторинг ситуации с температурой в жилых помещениях. При жалобах от жителей на холодные батареи специалисты оперативно проводят обследования и замеры. В минувшую неделю крупные отключения произошли на улицах Взлётной и Рокоссовского, а сегодня работы ведутся на участках по улицам Лукашевича и Володарского.