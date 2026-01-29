В Воронеже вырастет родительская плата в детсадах

Предполагается, что в областном центре родительская плата вырастет с 4 410 до 4 586 ₽ в месяц в группах с пятиразовым питанием и пребыванием в течение 11−12 часов. Проект соответствующего приказа регионального министерства образования опубликовали на портале органов власти Воронежской области.
Методика расчета платы предполагает, что в нее не включают расходы на реализацию дошкольной образовательной программы, а также затраты на содержание недвижимого имущества детсадов, в том числе — оплату коммунальных услуг. Однако учитываются затраты на приобретение продуктов в соответствии с установленными нормами и расходников, используемых для обеспечения гигиены.
В группах с другими режимами родительская плата может составить (для Воронежа):
- с 24-часовым пребыванием и шестиразовым питанием — 4 815 ₽;
- с пребыванием в течение 8−10 часов и четырехразовым питанием — 3 439 ₽;
- с пребыванием до 5 часов и двухразовым питанием — 1 147 ₽
Родительская плата в детсадах Воронежа является самой высокой по сравнению с другими муниципалитетами. В частности, для 12-часовой группы в Лискинском районе она составит 4 062 ₽ в городской местности и 3 858 ₽ — в сельской. В Павловском районе плату установят на едином уровне 3 780 ₽, а в Нововоронеже она составит 3 590 ₽
Приказ вступит в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января.