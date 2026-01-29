Ричмонд
В Воронеже вырастет родительская плата в детсадах

В Воронеже и других населенных пунктах Воронежской области ожидается увеличение максимального размера платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах.

Источник: Коммерсантъ

Предполагается, что в областном центре родительская плата вырастет с 4 410 до 4 586 ₽ в месяц в группах с пятиразовым питанием и пребыванием в течение 11−12 часов. Проект соответствующего приказа регионального министерства образования опубликовали на портале органов власти Воронежской области.

Методика расчета платы предполагает, что в нее не включают расходы на реализацию дошкольной образовательной программы, а также затраты на содержание недвижимого имущества детсадов, в том числе — оплату коммунальных услуг. Однако учитываются затраты на приобретение продуктов в соответствии с установленными нормами и расходников, используемых для обеспечения гигиены.

В группах с другими режимами родительская плата может составить (для Воронежа):

  • с 24-часовым пребыванием и шестиразовым питанием — 4 815 ₽;
  • с пребыванием в течение 8−10 часов и четырехразовым питанием — 3 439 ₽;
  • с пребыванием до 5 часов и двухразовым питанием — 1 147 ₽

Родительская плата в детсадах Воронежа является самой высокой по сравнению с другими муниципалитетами. В частности, для 12-часовой группы в Лискинском районе она составит 4 062 ₽ в городской местности и 3 858 ₽ — в сельской. В Павловском районе плату установят на едином уровне 3 780 ₽, а в Нововоронеже она составит 3 590 ₽

Приказ вступит в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января.