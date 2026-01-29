Новосибирские ученые научились безопасно захоронять углекислый газ под землей

Ученые Передовой инженерной школы НГУ создали инструменты для безопасного захоронения углекислого газа под землей. Разработка позволит нефтяным компаниям использовать выработанные месторождения для изоляции углекислого газа и снижения выбросов парниковых газов. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
Исследователи сосредоточились на самом уязвимом месте — скважинах. Они разработали математические модели, которые предсказывают, когда может нарушиться целостность цементной оболочки и произойти утечка газа.
— Наша задача — заранее смоделировать риски и предложить способы их предотвращения, — пояснил научный сотрудник Александр Валов.
Параллельно отрабатывались системы мониторинга с помощью акустических датчиков и термометрии, которые способны уловить утечку на ранней стадии. Все подходы проверялись на экспериментальном стенде.
Работа велась три года по гранту Минобрнауки совместно с китайским университетом Тунцзи. Уже есть практический интерес от одной из российских нефтегазовых компаний.