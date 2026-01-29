Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские ученые научились безопасно захоронять углекислый газ под землей

Разработанные в НГУ математические модели помогают нефтяникам оценить риски утечки углекислого газа при захоронении в старых скважинах.

Источник: Комсомольская правда

Ученые Передовой инженерной школы НГУ создали инструменты для безопасного захоронения углекислого газа под землей. Разработка позволит нефтяным компаниям использовать выработанные месторождения для изоляции углекислого газа и снижения выбросов парниковых газов. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Исследователи сосредоточились на самом уязвимом месте — скважинах. Они разработали математические модели, которые предсказывают, когда может нарушиться целостность цементной оболочки и произойти утечка газа.

— Наша задача — заранее смоделировать риски и предложить способы их предотвращения, — пояснил научный сотрудник Александр Валов.

Параллельно отрабатывались системы мониторинга с помощью акустических датчиков и термометрии, которые способны уловить утечку на ранней стадии. Все подходы проверялись на экспериментальном стенде.

Работа велась три года по гранту Минобрнауки совместно с китайским университетом Тунцзи. Уже есть практический интерес от одной из российских нефтегазовых компаний.