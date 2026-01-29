Высота сугробов в Москве может побить рекорд, рассказал синоптик

«В результате рекордных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 58 сантиметров, в центре столицы, на Балчуге, — 60 сантиметров, в Тушино — 62 сантиметра. Это вдвое больше, чем положено по климатической норме», — рассказал Тишковец.