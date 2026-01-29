Высота сугробов в Москве может побить рекорд, рассказал синоптик

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Высота сугробов в Москве в четверг утром достигла 60 сантиметров, что вдвое больше, чем положено по климатической норме, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В результате рекордных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 58 сантиметров, в центре столицы, на Балчуге, — 60 сантиметров, в Тушино — 62 сантиметра. Это вдвое больше, чем положено по климатической норме», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье самые большие сугробы в Черустях и Серпухове — 64 сантиметра, Коломне — 63 сантиметра, Волоколамске — 60 сантиметров.
«По уточненной метеостатистике, рекорд для 29 января составляет 61 сантиметр, который держится с 1994 года. Учитывая, что сегодня ожидается еще 3−5 миллиметров осадков, шанс на повтор достижения 32-летней давности сохраняется», — заключил Тишковец.