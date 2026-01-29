Ричмонд
БЖД: поезда городских линий Минск — Заславль возобновили движение

Штадлеровские электрички вернулись на маршрут Минск — Заславль.

Источник: Комсомольская правда

С 28 января Белорусская железная дорога возобновила движение комфортабельных поездов городских линий по маршруту Минск — Беларусь — Минск (станция «Беларусь» находится в Заславле).

Штадлеровский электрички, которые, кстати, впервые были выпущены на эту линию летом 2011 года, несколько месяцев были в ремонте.

Кстати, Минский городской комитет природных ресурсов назвал микрорайон, где в 2025 эпизодически фиксировали загрязнение воздуха.

Кроме того, эксперты назвали три самые популярные модели авто в Беларуси за год — все одной марки.

А еще новый автовокзал хотят построить на выезде из Минска возле метро.