БЖД: поезда городских линий Минск — Заславль возобновили движение

С 28 января Белорусская железная дорога возобновила движение комфортабельных поездов городских линий по маршруту Минск — Беларусь — Минск (станция «Беларусь» находится в Заславле).
Штадлеровский электрички, которые, кстати, впервые были выпущены на эту линию летом 2011 года, несколько месяцев были в ремонте.
