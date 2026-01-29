Ричмонд
Верховный суд отправил на пересмотр дело о вреде Ангаре от затопленной баржи

Первоначально ущерб оценили в 431,7 миллиона рублей, но компания не оплатила его добровольно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Верховный суд России отменил все предыдущие решения по делу о компенсации вреда реке Ангара. Как сообщили КП-Иркутск в Росприроднадзоре, иск был подан к АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» после того, как в реке затопила баржу с углем.

— Первоначально ущерб оценили в 431,7 миллиона рублей, но компания не оплатила его добровольно. Во время судебных разбирательств сумма постоянно менялась. Сначала Арбитражный суд Иркутской области взыскал лишь 4 млн, затем окружной суд увеличил эту сумму до 5,2 млн, — рассказывают в ведомстве.

Не согласившись с такими решениями, Росприроднадзор обжаловал их в Верховном суде. В январе 2026 года высшая судебная инстанция отменила все ранее принятые постановления и отправила дело на новое рассмотрение для объективной оценки реального ущерба, нанесенного реке.

Ранее КП-Иркутск сообщала, водителя внедорожника, который перевернулся в Ольхонском районе, задержали.