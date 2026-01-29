Верховный суд отправил на пересмотр дело о вреде Ангаре от затопленной баржи

Верховный суд России отменил все предыдущие решения по делу о компенсации вреда реке Ангара. Как сообщили КП-Иркутск в Росприроднадзоре, иск был подан к АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» после того, как в реке затопила баржу с углем.