На региональных трассах Красноярского края появятся беспроводные видеокамеры

В 2026 году на региональных трассах Красноярского края установят первые 50 беспроводных камер видеофиксации. Как сообщили в региональном Управлении автомобильных дорог, оборудование появится на обходе Красноярска, на дорогах Красноярск — Элита, Красноярск — Енисейск, Красноярск — Железногорск, на обходе Железногорска и других направлениях.
Специалисты установят камеры с автономным анализом и обработкой информации, которые по беспроводному каналу будут передавать информацию о событиях на трассах. Внедрение интеллектуальных транспортных систем началось в нашем регионе в 2020 году. Так, за последние три года на трассах вблизи краевого центра появился 221 детектор транспорта.
Ранее мы писали, что на базе Ачинского кадетского корпуса началось строительство учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Двухэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров рассчитано на 260 учащихся в возрасте 14−18 лет.