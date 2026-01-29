Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На региональных трассах Красноярского края появятся беспроводные видеокамеры

Их установят до конца 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году на региональных трассах Красноярского края установят первые 50 беспроводных камер видеофиксации. Как сообщили в региональном Управлении автомобильных дорог, оборудование появится на обходе Красноярска, на дорогах Красноярск — Элита, Красноярск — Енисейск, Красноярск — Железногорск, на обходе Железногорска и других направлениях.

Специалисты установят камеры с автономным анализом и обработкой информации, которые по беспроводному каналу будут передавать информацию о событиях на трассах. Внедрение интеллектуальных транспортных систем началось в нашем регионе в 2020 году. Так, за последние три года на трассах вблизи краевого центра появился 221 детектор транспорта.

Ранее мы писали, что на базе Ачинского кадетского корпуса началось строительство учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Двухэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров рассчитано на 260 учащихся в возрасте 14−18 лет.