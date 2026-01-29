На региональных трассах Красноярского края появятся беспроводные видеокамеры

Специалисты установят камеры с автономным анализом и обработкой информации, которые по беспроводному каналу будут передавать информацию о событиях на трассах. Внедрение интеллектуальных транспортных систем началось в нашем регионе в 2020 году. Так, за последние три года на трассах вблизи краевого центра появился 221 детектор транспорта.