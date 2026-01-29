Под Ростовом за незаконную ловлю задержали рыбака

В Пролетарске Ростовской области задержали 59-летнего мужчину, который ловил рыбу незаконно. Как сообщили в транспортной полиции, оперативники выяснили, что местный житель использовал ставную лесковую сеть длиной 60 метров. У него изъяли более 75 особей рыб, включая сазана, леща, карася серебристого, окуня и тарани. Причиненный ущерб оценивается более чем в 20 тысяч рублей.