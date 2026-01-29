Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом за незаконную ловлю задержали рыбака

Под Ростовом мужчина может сесть в тюрьму за незаконную рыбалку.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарске Ростовской области задержали 59-летнего мужчину, который ловил рыбу незаконно. Как сообщили в транспортной полиции, оперативники выяснили, что местный житель использовал ставную лесковую сеть длиной 60 метров. У него изъяли более 75 особей рыб, включая сазана, леща, карася серебристого, окуня и тарани. Причиненный ущерб оценивается более чем в 20 тысяч рублей.

В отношении задержанного группа дознания Сальского линейного отдела МВД на транспорте возбудила уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Если вину дончанина признают в суде, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.