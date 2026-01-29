Часть фирм Ростовской области выбрали автоматизированную систему налогообложения

Экспериментальный режим АУСН запустили в регионе с 1 января 2026 года по просьбам организаций. Система должна «сгладить последствия от ужесточения налогообложения малых предприятий», также она позволяет платить налог по упрощенной схеме, избавляет от отчислений в Соцфонд. Администрирование ведет банк, в котором плательщик имеет счет.