Часть фирм Ростовской области выбрали автоматизированную систему налогообложения

Более 7 тысяч предприятий Ростовской области выбрали автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Этим организациям страховые взносы за работников будет платить бюджет. Такой ответ за запрос получили журналисты издания «Город N».
По информации УФНС, с нового года на автоматизированную упрощенную систему налогообложения перешли в 7031 предприятии. Такие же данные за 2025 год сформируют позже.
— Подобных организаций (юрлица плюс ИП) по состоянию на 1 января 2025 года было 131 466, Таким образом, на АУСН перешли 5,3% от этого числа, — говорится в публикации.
Экспериментальный режим АУСН запустили в регионе с 1 января 2026 года по просьбам организаций. Система должна «сгладить последствия от ужесточения налогообложения малых предприятий», также она позволяет платить налог по упрощенной схеме, избавляет от отчислений в Соцфонд. Администрирование ведет банк, в котором плательщик имеет счет.
Автоматизированная упрощенная система налогообложения используется предприятиями с выручкой не больше 60 млн рублей и численностью сотрудников не больше пяти человек.
