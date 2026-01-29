Весной в Перми начнут строить акватеррариум

В акватеррариуме будут обитать рептилии, змеи и обитатели моря. Сейчас в его коллекции, в старом здании на улице Окулова, находится более 200 видов экзотических рыб, а также амфибий и рептилий, из разных уголков планеты. Также в здании разместят мастерские, лаборатории и виварий, где содержатся животные в научных целях. Отдельное помещение займет инсектарий, где будут содержать и разводить насекомых.