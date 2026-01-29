Ричмонд
Весной в Перми начнут строить акватеррариум

Сейчас его проект проходит Госэкспертизу.

Источник: Комсомольская правда

В новом пермском зоопарке весной этого года начнется строительство акватеррариума. Как сообщили в краевом министерстве строительства, проектно-сметная документация сейчас ожидает заключения Госэспертизы.

Напомним, прошлым летом в Адресную инвестпрограмму Пермского края были внесены изменения, связанные с акватеррариумом. В соответствии с правилами содержания животных его площадь было решено увеличить в два раза по сравнению с первоначальным проектом. Площадь здания составит 3,2 тысячи квадратных метров. На строительство акватеррариума в Адресной инвестиционной программе заложено 650 миллионов рублей.

В акватеррариуме будут обитать рептилии, змеи и обитатели моря. Сейчас в его коллекции, в старом здании на улице Окулова, находится более 200 видов экзотических рыб, а также амфибий и рептилий, из разных уголков планеты. Также в здании разместят мастерские, лаборатории и виварий, где содержатся животные в научных целях. Отдельное помещение займет инсектарий, где будут содержать и разводить насекомых.

Акватеррариум должен быть сдан в эксплуатацию в 2027 году.