Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Стартовала продажа билетов на беспересадочные вагоны между Владикавказом и Симферополем. Об этом сообщили в «Гранд Сервис Экспресс».

Сообщается, что отправление таких вагонов из столицы Крыма стартует 28 апреля, курсирование предусмотрено один раз в три дня. Вагоны будут включены в состав поезда № 26/25, следующего по маршруту Симферополь — Минеральные Воды, с временем отправления 20:30. По пути следования предусмотрен проезд через Краснодар, Минеральные Воды и Беслан.

«От Минвод до Владикавказа вагоны будут следовать самостоятельным поездом № 418.В пункт назначения вагоны прибудут менее, чем через сутки после отправления — в 19:13. Из Владикавказа беспересадочная группа вагонов будет отправляться с 30 апреля в 7:30 и прибывать в Симферополь на следующий день в составе поезда из Минвод в 8:50», — говорится в публикации.

Отмечается, что в обоих направлениях беспересадочное сообщение будет обеспечиваться пятью вагонами, включая два купейных вагона категории 2К и три плацкартных — классов 3У и 3 Л.

Ранее сообщалось, что открыта продажа билетов на поезд «Таврия» № 17/18 сообщением Симферополь — Москва, который будет доезжать до столицы почти на восемь часов быстрее, чем раньше.