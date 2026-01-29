Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь

Сообщается, что отправление таких вагонов из столицы Крыма стартует 28 апреля, курсирование предусмотрено один раз в три дня. Вагоны будут включены в состав поезда № 26/25, следующего по маршруту Симферополь — Минеральные Воды, с временем отправления 20:30. По пути следования предусмотрен проезд через Краснодар, Минеральные Воды и Беслан.
«От Минвод до Владикавказа вагоны будут следовать самостоятельным поездом № 418.В пункт назначения вагоны прибудут менее, чем через сутки после отправления — в 19:13. Из Владикавказа беспересадочная группа вагонов будет отправляться с 30 апреля в 7:30 и прибывать в Симферополь на следующий день в составе поезда из Минвод в 8:50», — говорится в публикации.
Отмечается, что в обоих направлениях беспересадочное сообщение будет обеспечиваться пятью вагонами, включая два купейных вагона категории 2К и три плацкартных — классов 3У и 3 Л.
Ранее сообщалось, что открыта продажа билетов на поезд «Таврия» № 17/18 сообщением Симферополь — Москва, который будет доезжать до столицы почти на восемь часов быстрее, чем раньше.