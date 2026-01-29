Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь

«От Минвод до Владикавказа вагоны будут следовать самостоятельным поездом № 418.В пункт назначения вагоны прибудут менее, чем через сутки после отправления — в 19:13. Из Владикавказа беспересадочная группа вагонов будет отправляться с 30 апреля в 7:30 и прибывать в Симферополь на следующий день в составе поезда из Минвод в 8:50», — говорится в публикации.