Проект новой канатной дороги представили в Нижнем Новгороде

Специалисты Института развития агломерации Нижегородской области разработали проектную документацию по планировке и определению границ земельного участка под возведение канатной переправы, которая соединит Черниговскую набережную и улицу Барминскую в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.