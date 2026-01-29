Ричмонд
Проект новой канатной дороги представили в Нижнем Новгороде

До конца января проходит онлайн-обсуждение предложенного проекта с общественностью.

Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Специалисты Института развития агломерации Нижегородской области разработали проектную документацию по планировке и определению границ земельного участка под возведение канатной переправы, которая соединит Черниговскую набережную и улицу Барминскую в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Планируется строительство маятниковой канатной дороги протяженностью приблизительно 340 метров на откосе. Ожидаемая пропускная способность объекта достигнет 900 человек в час, что даст возможность интегрировать его в городскую транспортную сеть.

Учитывая сложный ландшафт Нижнего Новгорода, канатные дороги рассматриваются в качестве перспективного градостроительного решения. Этот проект ориентирован на совершенствование транспортной системы и улучшение сообщения удаленных районов на правом берегу Оки.

По словам представителей ГК «Урбантех», канатная дорога станет экологичным и надежным способом сообщения между Черниговской улицей и важнейшими транспортными узлами, не затрагивая существующие коммуникации.

Ранее подогрев сидений так и не включили в кабинах нижегородской канатной дороги.