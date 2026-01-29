«Газета.Ru» протестировала легкие и неосязаемые наушники-серьги HUAWEI FreeClip 2

«Мост» конструкции, который охватывает ухо, покрыт гипоаллергенным материалом с эффектом памяти формы. Это означает, что наушник адаптируется именно к уху пользователя, а не наоборот. Для людей с физиологическими особенностями ушей или повышенной чувствительностью к давлению — это спасение. Даже если вы никогда не испытывали проблем с обычными наушниками, вы оцените то, как легко и естественно сидят FreeClip 2 целый день без перерыва.​