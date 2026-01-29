Скандал с авторскими правами в Башкирии: у известного ансамбля отсудили почти полмиллиона рублей

Кировский районный суд Уфы частично удовлетворил иск сына известного композитора, заслуженного артиста России Рифа Муратшина к Государственному академическому ансамблю имени Файзи Гаскарова о нарушении авторских прав. С коллектива взыскано 480 тысяч рублей компенсации.
Артур Муратшин, являющийся правообладателем произведений своего отца, требовал с ансамбля 20 миллионов рублей. Суд значительно снизил размер компенсации, назначив выплату 300 тысяч рублей за публичное исполнение музыкальных произведений без разрешения правообладателя и 180 тысяч рублей за размещение записей с этой музыкой в интернете без указания авторства. Также ансамбль обязан возместить истцу расходы на госпошлину в размере 6 тысяч рублей.
Кроме денежных выплат, суд обязал ответчика прекратить любое использование спорных композиций и их фонограмм без согласия правообладателя. Решение может быть обжаловано.
Иск был подан в августе 2023 года. Артур Муратшин указывал, что с 2016 по 2024 год ансамбль неоднократно исполнял произведения его отца на концертах и размещал видео с ними в социальных сетях, не заключая лицензионных договоров. После того как досудебная претензия не была удовлетворена, наследник композитора обратился в суд.
