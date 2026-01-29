Скандал с авторскими правами в Башкирии: у известного ансамбля отсудили почти полмиллиона рублей

Иск был подан в августе 2023 года. Артур Муратшин указывал, что с 2016 по 2024 год ансамбль неоднократно исполнял произведения его отца на концертах и размещал видео с ними в социальных сетях, не заключая лицензионных договоров. После того как досудебная претензия не была удовлетворена, наследник композитора обратился в суд.