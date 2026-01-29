Самарцам напомнили о пользе домашних солений

В Самарской области жителям напомнили о Дне солений. Гражданам дали несколько советов по консервированию, об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.
— Местным жителям рекомендуют тщательно промыть овощи под проточной водой, важно соблюдать правила обработки банок и крышек. При консервации овощей с низкой кислотностью (огурцы, баклажаны и др.) важно добавлять уксус или лимонную кислоту, — отметили в сообщении.
Благодаря щадящей ферментации овощи сохраняют микроэлементы и витамины. К примеру, огурцы обогащаются молочнокислыми бактериями, которые благотворно влияют на микрофлору кишечника.