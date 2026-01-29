Ричмонд
Самарцам напомнили о пользе домашних солений

В Самарской области жителям дали советы по консервации.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области жителям напомнили о Дне солений. Гражданам дали несколько советов по консервированию, об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

— Местным жителям рекомендуют тщательно промыть овощи под проточной водой, важно соблюдать правила обработки банок и крышек. При консервации овощей с низкой кислотностью (огурцы, баклажаны и др.) важно добавлять уксус или лимонную кислоту, — отметили в сообщении.

Благодаря щадящей ферментации овощи сохраняют микроэлементы и витамины. К примеру, огурцы обогащаются молочнокислыми бактериями, которые благотворно влияют на микрофлору кишечника.