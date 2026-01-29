ИИ выявил нарушения у 13 омских производителей «молочки»

Россельхознадзор обнаружил серьёзные нарушения у 13 производителей молочной продукции в Омской области.
Ведомство использовало специальную систему на основе искусственного интеллекта, которая анализирует документы и находит несоответствия. Например, в Кормиловском районе один производитель отчитался о выпуске 45 тонн масла, творога и кефира, использовав при этом всего 23 тонны молока. Специалисты поясняют, что такого количества сырья физически не хватило бы для производства столь большого объёма продукции.
Подобные нарушения были найдены и в других районах. Это может указывать на добавление в продукцию посторонних компонентов неизвестного происхождения, что делает её потенциально опасной. По итогам проверок разрешительные документы на всю подозрительную продукцию были аннулированы, а компании получили официальные предупреждения.