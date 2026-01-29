ИИ выявил нарушения у 13 омских производителей «молочки»

Подобные нарушения были найдены и в других районах. Это может указывать на добавление в продукцию посторонних компонентов неизвестного происхождения, что делает её потенциально опасной. По итогам проверок разрешительные документы на всю подозрительную продукцию были аннулированы, а компании получили официальные предупреждения.