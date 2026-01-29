Машина дёргается и глохнет после заправки: водителей призывают сообщать о продаже некачественного топлива

Автомобилисты отмечают, что даже после заправки бензином высокой марки машины начинают дёргаться, плохо разгоняются, а в некоторых случаях и вовсе глохнут. У отдельных водителей проблемы заканчивались серьёзными поломками и дорогостоящим ремонтом.
Ранее мы уже рассказывали об одном из таких случаев, когда автовладельцу удалось взыскать с заправки деньги за ремонт автомобиля, причиной которого стало некачественное топливо.
На фоне растущего числа обращений «Узэнергоинспекция» призвала водителей не замалчивать подобные случаи и сообщать о проблемах, чтобы предотвратить распространение некачественного бензина и дизельного топлива.
В ведомстве напомнили, что, если у водителя возникли сомнения в качестве топлива, реализуемого на АЗС, и есть желание инициировать проверку контрольными органами, необходимо учитывать несколько важных моментов.
Во-первых, следует обязательно сохранить чек, подтверждающий оплату топлива, а также зафиксировать полное наименование и адрес автозаправочной станции, где была произведена заправка.
Во-вторых, если неисправность двигателя действительно возникла из-за некачественного топлива, потребуется официальное заключение станции технического обслуживания, где проводится ремонт автомобиля. Без такого документа доказать причинно-следственную связь будет практически невозможно.
Также подчёркивается, что в соответствии с действующим порядком отбор проб нефтепродуктов непосредственно из топливных баков автомобилей и их анализ не предусмотрены. Проверка качества топлива осуществляется исключительно путём отбора проб нефтепродуктов, хранящихся на самих автозаправочных станциях, вызвавших сомнения. Отобранные образцы направляются в химико-контрольные лаборатории для анализа по установленным стандартам.
В случае выявления фактов распространения некачественного топлива водителей просят незамедлительно сообщать об этом на телефон доверия «Узэнергоинспекции»: 71 208−10−15.