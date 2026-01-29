Машина дёргается и глохнет после заправки: водителей призывают сообщать о продаже некачественного топлива

Также подчёркивается, что в соответствии с действующим порядком отбор проб нефтепродуктов непосредственно из топливных баков автомобилей и их анализ не предусмотрены. Проверка качества топлива осуществляется исключительно путём отбора проб нефтепродуктов, хранящихся на самих автозаправочных станциях, вызвавших сомнения. Отобранные образцы направляются в химико-контрольные лаборатории для анализа по установленным стандартам.