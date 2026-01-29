Сколько денег тратят жители Казахстана на курьеров и почту

В сегменте, по данным БНС АСПиР РК, уверенно доминирует Алматы с 51 млрд тенге. Это почти 60% от общего объема, что вполне отражает сверхконцентрацию онлайн-торговли в одном мегаполисе. Далее следует Астана с 11 млрд тенге, а замыкает тройку Карагандинская область с 2,8 млрд тенге. На противоположном полюсе — область Улытау с скромными 170 млн тенге, где логистика усложнена низкой плотностью населения. Вообще же, в сельской местности суммарно накопилось 2,5 млрд тенге.