В Аптекарском огороде впервые в 21 веке зацвело авокадо

«Этому экземпляру авокадо 11 лет. Растение выращено из семян, привезённых из Перу любителем Станиславом Кучуком 20 июня 2015 года. В коллекции сада два авокадо одного вида, но сейчас цветёт только одно растение рядом с саговником XIX века, второе авокадо напротив витрины с бромелиевыми», — добавили в пресс-службе.