Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд забрал у двух омских фирм землю под турбазу в пользу области

Решение о передаче имущества исполнили приставы.

Источник: Комсомольская правда

29 января в ГУФССП России по Омской области сообщили, что судебные приставы исполнили решение суда об изъятии участков. Земли с объектами недвижимости были истребованы у обществ «Ривьера» и «Веста» для передачи в собственность региона.

Площадь были изначально переданы в собственность незаконно. После реорганизации предприятия территорию разделили между двумя фирмами, расположили там многочисленные постройки парк-отеля «Мечта». Речь идет в том числе о спальных корпусах, коттеджах и гостевых домиках.

Общая площадь изъятых участков составила более 71 тысячи квадратных метров.

После того, как руководство компаний было ознакомлено с требованиями, права собственности на спорные земли восстановили за регионом. Участки передали в ведение министерства имущественных отношений Омской области.

Ранее мы рассказали, что СК просит помощи в поисках пропавшей девушки.