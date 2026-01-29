Суд забрал у двух омских фирм землю под турбазу в пользу области

29 января в ГУФССП России по Омской области сообщили, что судебные приставы исполнили решение суда об изъятии участков. Земли с объектами недвижимости были истребованы у обществ «Ривьера» и «Веста» для передачи в собственность региона.
Площадь были изначально переданы в собственность незаконно. После реорганизации предприятия территорию разделили между двумя фирмами, расположили там многочисленные постройки парк-отеля «Мечта». Речь идет в том числе о спальных корпусах, коттеджах и гостевых домиках.
Общая площадь изъятых участков составила более 71 тысячи квадратных метров.
После того, как руководство компаний было ознакомлено с требованиями, права собственности на спорные земли восстановили за регионом. Участки передали в ведение министерства имущественных отношений Омской области.
