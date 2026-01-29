Разработана система для анализа перегрузок у летчиков

В НГТУ добавили, что аналогов у разработки нет, она уже прошла тестирование. Созданная методика расчета распространяется на различные варианты конституции человека по полу и возрасту от 20 до 50 лет вместо универсального варианта «мужчина, 170 см роста и 70 кг веса». В вузе ТАСС уточнили, что уникальность программы состоит в применении уравнений Бернулли именно к кровеносному руслу человеческого организма. Обычно в технике оно используется для описания гидравлических параметров в трубопроводах домов, теплотрасс, гидросистем самолетов. Уникальность факта состоит в применении уравнения Бернулли к живому организму с его сложным устройством и физическими законами, а не к технической системе, имеющей во много раз более простую конструкцию и особенности работы, пояснили там.