Разработана система для анализа перегрузок у летчиков

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали не имеющее аналогов программное обеспечение, которое позволяет оценивать эффективность противоперегрузочного костюма для летчиков в разных условиях. В программе впервые применили уравнения Бернулли к кровотоку человека и заложили данные с учетом размера аорты и капилляров, сообщили в пресс-службе вуза.
Противоперегрузочный костюм — это специальное снаряжение, которое во время перегрузок за счет обжатия тела создает давление в брюшной полости и нижних конечностях, что способствует улучшению кровоснабжения головного мозга.
«Для исследования была использована уникальная программа расчета на основе уравнения Бернулли. Уравнения для расчетных исследований работы составлены для основных тканей организма человека с учетом диаметра аорты, артерий, артериол и капилляров. Кроме этого, в программу было решено заложить такие характеристики, как пол и возраст», — рассказали в пресс-службе.
Это позволяет оценивать особенные требования к физическим параметрам летчиков, которые можно использовать при расчете моделирования различной степени обжатия костюма. ПО позволяет моделировать различную степень обжатия противоперегрузочного костюма — от слабого до сильного, которое у летчиков возникает во время выполнения фигур высшего пилотажа.
В НГТУ добавили, что аналогов у разработки нет, она уже прошла тестирование. Созданная методика расчета распространяется на различные варианты конституции человека по полу и возрасту от 20 до 50 лет вместо универсального варианта «мужчина, 170 см роста и 70 кг веса». В вузе ТАСС уточнили, что уникальность программы состоит в применении уравнений Бернулли именно к кровеносному руслу человеческого организма. Обычно в технике оно используется для описания гидравлических параметров в трубопроводах домов, теплотрасс, гидросистем самолетов. Уникальность факта состоит в применении уравнения Бернулли к живому организму с его сложным устройством и физическими законами, а не к технической системе, имеющей во много раз более простую конструкцию и особенности работы, пояснили там.
«Нам также удалось установить количественные параметры кровотока в организме летчика, в частности, убедились, что при маленьких перегрузках вредно создавать большое давление: в этом случае кровь не поступает к нижним конечностям и они отказывают», — приводит пресс-служба слова одного из разработчиков Александра Чичиндаева. Он добавил, что в ближайшее время ПО планируется зарегистрировать.