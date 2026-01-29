БАА: правительство рассмотрит ограничение продаж авто, ввозимых в Беларусь

Правительство Беларуси рассматривает предложение Белорусской автомобильной ассоциации ввести ограничения на продажу ввезенных в страну физическими лицами легковых автомобилей, сообщает Sputnik.by со ссылкой на главу правления БАА Сергея Вариводу.
По его словам, стоит рассмотреть подходы, которые приняты в России.
«По ограничению снятия с учета физическими лицами автомобилей, ввозимых для личного пользования в течение 12 месяцев при определенных условиях», — уточнил Сергей Варивода.
Предложение БАА нацелено на то, что граждане, в случае продажи ими ввезенных из-за рубежа машин менее чем через год после ввоза, при снятии их с учета должны будут доплатить повышенный утилизационный сбор.
БАА отмечает, что повышение ставок утильсбора для юридических лиц в 2025 году кардинально изменило структуру импорта автомобилей в Беларуси. Рынок перешел к частным покупателям.
По словам эксперта БАА, идет ярко выраженный тренд на переориентацию импорта в пользу неорганизованного ввоза физлицами. Рынок стал более ориентирован на граждан, которые активно пользуются созданными регуляторными преимуществами. Это новая реальность для белорусского авторынка.
