Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд «Тихий Дон» отметил 60 лет и получил новые планы на будущее

Власти Ростовской области и ФПК подписали соглашение о развитии пассажирских перевозок.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области заключили соглашение о развитии железнодорожных пассажирских перевозок. Соглашение об этом подписали губернатор Юрий Слюсарь и глава «Федеральной пассажирской компании» Владимир Пястолов — символично, в день 60-летия фирменного поезда «Тихий Дон».

Документ направлен на повышение комфорта поездок и развитие туристических маршрутов на Дону.

— Для нас важно не просто сохранять знаковые маршруты, а делать поездки современными, удобными и по-настоящему комфортными для жителей и гостей региона, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Фирменный поезд «Тихий Дон» — один из символов региона. Фото: Telegram-канал губернатора.

Фирменный поезд «Тихий Дон» — один из символов региона. С 1966 года он связывает Ростов-на-Дону и Москву, перевез уже более 17 миллионов пассажиров. Сегодня это не просто транспорт, а настоящий «музей на колесах»: интерьер оформлен в стилистике произведений Михаила Шолохова. В юбилейном рейсе даже принял участие внук писателя — Александр Шолохов.

Подписанное соглашение предусматривает не только обновление вагонов и сервисов, но и развитие туристических маршрутов. Это значит, что поездки станут комфортнее, а у гостей региона появится больше поводов исследовать Дон по железной дороге.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше