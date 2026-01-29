Поезд «Тихий Дон» отметил 60 лет и получил новые планы на будущее

Фирменный поезд «Тихий Дон» — один из символов региона. С 1966 года он связывает Ростов-на-Дону и Москву, перевез уже более 17 миллионов пассажиров. Сегодня это не просто транспорт, а настоящий «музей на колесах»: интерьер оформлен в стилистике произведений Михаила Шолохова. В юбилейном рейсе даже принял участие внук писателя — Александр Шолохов.