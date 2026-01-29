Поезд «Тихий Дон» отметил 60 лет и получил новые планы на будущее

В Ростовской области заключили соглашение о развитии железнодорожных пассажирских перевозок. Соглашение об этом подписали губернатор Юрий Слюсарь и глава «Федеральной пассажирской компании» Владимир Пястолов — символично, в день 60-летия фирменного поезда «Тихий Дон».
Документ направлен на повышение комфорта поездок и развитие туристических маршрутов на Дону.
— Для нас важно не просто сохранять знаковые маршруты, а делать поездки современными, удобными и по-настоящему комфортными для жителей и гостей региона, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Фирменный поезд «Тихий Дон» — один из символов региона. Фото: Telegram-канал губернатора.
Фирменный поезд «Тихий Дон» — один из символов региона. С 1966 года он связывает Ростов-на-Дону и Москву, перевез уже более 17 миллионов пассажиров. Сегодня это не просто транспорт, а настоящий «музей на колесах»: интерьер оформлен в стилистике произведений Михаила Шолохова. В юбилейном рейсе даже принял участие внук писателя — Александр Шолохов.
Подписанное соглашение предусматривает не только обновление вагонов и сервисов, но и развитие туристических маршрутов. Это значит, что поездки станут комфортнее, а у гостей региона появится больше поводов исследовать Дон по железной дороге.
