Казахстан выходит в гуманитарный авангард: что обсуждали с Красным Крестом

В Министерстве иностранных дел состоялась встреча первого заместителя министра Ержана Ашикбаева с главой Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в Центральной Азии Биляной Милошевич. В центре разговора — международное гуманитарное право, современные конфликты и подготовка к крупному международному форуму, передает DKNews.kz.
На первый взгляд тема может показаться далекой от повседневной жизни. Но именно от соблюдения гуманитарных норм сегодня зависят судьбы миллионов людей в зонах конфликтов — от доступа к медицинской помощи до защиты мирного населения.
Поддержка, которую в МККК называют системной.
Биляна Милошевич поблагодарила казахстанскую сторону за постоянную поддержку гуманитарной миссии Международного Комитета Красного Креста. Она высоко оценила вклад Казахстана в продвижение Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву.
По ее словам, Казахстан последовательно отстаивает ценности гуманизма и активно участвует в обсуждении вопросов устойчивого развития, мира и безопасности как на региональных, так и на международных площадках.
Позиция Казахстана: нормы должны соблюдаться полностью.
Ержан Ашикбаев подтвердил, что Казахстан намерен и дальше развивать тесное сотрудничество с Международным Комитетом Красного Креста. Он подчеркнул важность глобальных усилий, направленных на реальное, а не формальное соблюдение норм международного гуманитарного права.
Речь идет не только о политических заявлениях, но и об укреплении коллективной ответственности государств за защиту гражданского населения, медицинского персонала и гуманитарных работников в условиях вооруженных конфликтов.
Что обсуждали конкретно.
Собеседники подробно остановились на дальнейших шагах в рамках Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву. Отдельной темой стала подготовка к Конференции высокого уровня по вопросам гуманности во время войны, которая пройдет в Аммане в конце 2026 года.
Ожидается, что эта конференция станет одной из ключевых международных площадок для обсуждения того, как адаптировать гуманитарные нормы к новым реалиям — от гибридных конфликтов до цифровых и технологических вызовов.
Долгосрочное сотрудничество без формальностей.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества между Казахстаном и Международным Комитетом Красного Креста на глобальном, региональном и национальном уровнях.
МККК работает в Центральной Азии с 1992 года, его региональное представительство расположено в Ташкенте, а с 2019 года организация представлена и в Астане. Это сотрудничество давно вышло за рамки протокольных контактов и носит практический характер.
Почему это важно именно сейчас.
Глобальная инициатива по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву была запущена в сентябре 2024 года на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В ее основе — понимание того, что даже в условиях войны должны сохраняться базовые принципы человечности.
Для Казахстана участие в таких инициативах — это не только дипломатия, но и попытка повлиять на глобальные процессы в момент, когда международная система безопасности переживает серьезную трансформацию.