Умер чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун умер в возрасте 81 года, сообщается на сайте Федерации гимнастики России.
О времени и месте прощания с заслуженным тренером СССР будет сообщено дополнительно.
«Его вклад в развитие акробатики и гимнастики невозможно переоценить. Благодаря усилиям Василия Александровича в спорт пришла уникальная разработка — специальная акробатическая дорожка, ставшая мощным инструментом развития всей отрасли. Эта инновация привела к кардинальному изменению тренировочного процесса и значительно повысила уровень достижений спортсменов. Имя Василия Александровича Скакуна навечно останется символом мастерства, профессионализма и преданности спорту. Он оставил яркий след в истории отечественного и мирового спорта, вдохновляя будущие поколения спортсменов и тренеров своим примером самоотверженности и стремления к совершенству», — говорится в заявлении.
После завершения спортивной карьеры Скакун перешел к тренерской деятельности, за годы которой воспитал 19 абсолютных чемпионов мира. Он являлся кандидатом педагогических наук, автором научных трудов, а также занимал посты вице-президента Федерации спортивной акробатики России и Европейской федерации спортивной акробатики.