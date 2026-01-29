Умер чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун

«Его вклад в развитие акробатики и гимнастики невозможно переоценить. Благодаря усилиям Василия Александровича в спорт пришла уникальная разработка — специальная акробатическая дорожка, ставшая мощным инструментом развития всей отрасли. Эта инновация привела к кардинальному изменению тренировочного процесса и значительно повысила уровень достижений спортсменов. Имя Василия Александровича Скакуна навечно останется символом мастерства, профессионализма и преданности спорту. Он оставил яркий след в истории отечественного и мирового спорта, вдохновляя будущие поколения спортсменов и тренеров своим примером самоотверженности и стремления к совершенству», — говорится в заявлении.